NASA представило видео движения системы Плутона

Видео составлено из настоящих изображений, сделанных космическим аппаратом. Оно было опубликовано на официальном сайте NASA, передает ZN.ua.

Видео начинается с общего плана Плутона, вокруг которого вращается Харон.

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Кроме того, на видео видно также и то, как атмосфера планеты светится в солнечном свете, а затем Солнце проходит за Хароном. Видео завершается с отходом станции от траектории движения планеты.

Ранее NASA представило первые снимки Плутона, сделанные после пролета мимо него автоматической межпланетной станции New Horizons. Аппарат, пролетевший всего в 12,5 тысячах километров от планеты, прислал не только цветные и черно-белые изображения, но и измерения температуры, а также первичные спектральные данные о составе атмосферы карликовой планеты.