Toyota запатентовала дизайн набора крыльев для летающего автомобиля

Чтобы в сложенном виде каждое крыло занимало меньше места, их профильпредлагается менять за счет подвижного низа. Сами крылья закрепляются на выдвигающейся стойке на крыше машины.

Их размер неизвестен. В патенте описывается исключительно дизайн, причем на схемах показан только вид крыла сбоку. Как именно будет летать машина, также не уточняется, сообщает Lenta.ru.

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Конструкция, описанная в патенте Toyota, напоминает самолеты-многопланы. Так называют летательные аппараты с четырьмя и более главными несущими поверхностями (планами), расположенными одна над другой. Подобные машины проектировались и строились в первой четверти XX века.