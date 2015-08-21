NASA показало яркое фото космической туманности
08:46, 21 августа 2015Наука и IT
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Астрофизики получили новое красочное изображение эмиссионной туманности NGC 2174, расположенной в созвездии Ориона.
NASA показало фото туманности / nasa.gov
Туманность NGC 2174 запечатлели с помощью космического телескопа Спитцер. Она находится на расстоянии 6 тыс. 400 световых лет от Солнца, сообщили в NASA.
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Телескоп Спитцер предназначен для наблюдения за космическими объектами в инфракрасном диапазоне. Его вывели на орбиту 25 августа 2003 года.
Спитцер не был первоначально разработан для изучения экзопланет, но он оказался важным инструментом в данной области.
Ранее астронавт NASA Скотт Келли опубликовал впечатляющее видео, которое было снято с борта МКС - она пролетает над Землей со скоростью более 26 тысяч километров в час.
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