NASA показало яркое фото космической туманности

Туманность NGC 2174 запечатлели с помощью космического телескопа Спитцер. Она находится на расстоянии 6 тыс. 400 световых лет от Солнца, сообщили в NASA.

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Телескоп Спитцер предназначен для наблюдения за космическими объектами в инфракрасном диапазоне. Его вывели на орбиту 25 августа 2003 года.

Спитцер не был первоначально разработан для изучения экзопланет, но он оказался важным инструментом в данной области.

Ранее астронавт NASA Скотт Келли опубликовал впечатляющее видео, которое было снято с борта МКС - она пролетает над Землей со скоростью более 26 тысяч километров в час.