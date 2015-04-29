Из-за потери "Прогресса" Россия может остановить запуски "Союзов", доставляющих людей к МКС

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в ракетно-космической отрасли.

"Скорее всего, намеченный на середину мая запуск "Союза-2.1а" из Плесецка будет перенесён", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, к проблемам с выводом "Прогресса М-27М" на нерасчётную орбиту могла привести несинхронизированная работа двигателя третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Читайте такжеРоссия признает грузовик "Прогресс" со знаменем Победы космическим мусором, он сгорит в атмосфере"Либо двигатели третьей ступени отработали дольше положенного, либо мощность их работы по каким-либо причинам была выше расчетной", — прокомментировал источник циклограмму вывода "Прогресса" на орбиту.

Также проблемы могут возникнуть и с запуском кораблей "Союз", которые на данный момент являются единственными, способными доставлять людей на орбиту.

Часть элементов "Прогресса" такая же, как у пилотируемого "Союза". В частности, система сближения и стыковки с МКС "Курс" у этих кораблей одна и та же. Не исключено, что старт "Союза" с новым экипажем МКС могут перенести", - сказал ТАСС источник на космодроме Байконур.

Как сообщалось ранее, до момента потери управления кораблем на его борту находилось знамя Победы и груз георгиевских лент. Потом Роскосмос сообщил, что знамени на корабле больше нет.