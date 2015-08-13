Bloomberg составил рейтинг популярности мессенджеров

Такие данные приводит агентство Bloomberg в собственном рейтинге, передает Lenta.ru. Второе место занимает купленный Facebook за $18 млрд в 2014 году WhatsApp, которым пользуется более 800 млн человек по всему миру. Третье - собственная разработка социальной сети, Messenger с 700 млн пользователей.

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Самый стремительный рост с момента публикации предыдущего рейтинга продемонстрировал также принадлежащий Tecent сервис для отправки коротких сообщений WeChat: за последний квартал (с апреля по июль) число его пользователей увеличилось на 37% и составило около 600 млн пользователей. Об этом свидетельствует отчетность корпорации. WeChat занимает четвертую строчку рейтинга.

За ним следуют Viber, Line и Snapchat. При этом израильский Viber "собрал" 249 млн человек. Сервис Line очень популярен в Японии, и насчитывает 211 млн пользователей, а позволяющий обмениваться самоуничтожающимися изображениями Snapchat - около 100 млн.