Новая версия телеприставки Apple TV дебютирует в сентябре

Компания Apple планирует выпустить новую версию своей телевизионной приставки Apple TV с поддержкой управления голосом с помощью Siri уже в сентябре этого года.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

Новая версия Apple TV будет иметь более тонкий корпус, "существенно усовершенствованный" пульт управления с сенсорной панелью, увеличенный размер памяти и операционную систему, которая будет поддерживать Siri.

Устройство будет запущено с собственным App Store и комплектом разработки программного обеспечения для разработчиков приложений.

Обновление Apple TV не происходило с 2013 года.

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Ожидалось, что Apple представит новую версию Apple TV в июне, но вместо этогокомпания запустила музыкальный стриминговый сервис Apple music.