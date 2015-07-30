Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Yahoo News.

«Весь остров Шри-Ланка с юга на север будет обеспечен доступным высокоскоростным интернетом при помощи методик Google Loon», — заявил министр по высоким технологиям страны Мангала Самаревеера. Таким образом, Шри-Ланка станет первой страной Южной Азии с полным покрытием интернетом.

К воздушным шарам также подключатся местные интернет-провайдеры, что увеличит скорость и качество предоставляемых ими услуг связи.

Подготовка аэростатов закончится к марту 2016 года. Они будут подняты на высоту, в два раза превышающую уровень полета коммерческих авиалайнеров.

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Обеспечение доступом в сеть жителей Шри-Ланки — часть программы Project Loon, в рамках которой Google раздает интернет с аэростатов, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, которое питается от солнечных батарей. В Google заявляют, что проект предоставит выход в сеть жителям труднодоступных или беднейших регионов Земли. Скорость интернета будет такой же, как в мобильных сетях третьего поколения.

Тестовые испытания Project Loon состоялись в 2013 году в Новой Зеландии. Google запустил в регионе Кентербери 30 шаров, которые обеспечивали интернетом 50 добровольцев из числа местных жителей.

В Шри-Ланке проживают более 20 миллионов человек. Через мобильные сети в интернет выходят 2,8 миллиона пользователей, в то время как проводной доступ ко Всемирной паутине имеют лишь 606 тысяч жителей страны.