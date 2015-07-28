Microsoft начала предварительную установку Windows 10 на компьютеры пользователей

Многие из них уже получили сообщения, что все файлы новой версии операционной системы будут загружены на компьютеры в папку C:.\$~BT, как только обновление будет готово, сообщает ZN.UA.

Cегодня в полночь компания Microsoft откроет доступ к Windows 10 для пользователей лицензионных Windows 7 и 8, которые пожелают обновить свою операционную систему.

Тем не менее, доступ к операционной системе получат не все, поскольку компания планирует распространять обновления постепенно, в несколько волн.

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Как сообщал УНИАН, Microsoft предлагает две версии обновлений: "базовая поддержка", которая будет доступна до октября 2020 года, и "расширенная поддержка", доступна до октября 2025 года.