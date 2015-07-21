Windows 10 будет обновляться 10 лет

Данная инициатива предполагает поддержку обновлений операционной системы "на протяжении всего времени использования девайса", сообщает Forbes.

Читайте такжеWindows 10 может поступить в продажу на флешках

Внедрение данной инициативы означает, что Microsoft будет автоматически устанавливать новые обновления операционной системы Windows 10, цитирует издание ZN.UA.

Microsoft предлагает две версии обновлений: "базовая поддержка", которая будет доступна до октября 2020 года, и "расширенная поддержка", доступна до октября 2025 года.