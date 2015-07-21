Windows 10 будет обновляться 10 лет
13:09, 21 июля 2015Наука и IT
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Ранее в этом году исполнительный директор компании Microsoft заявил об инициативе "Windows как сервис-план", которая сфокусирована в основном на обновлениях операционной системы Windows 10.
Microsoft будет автоматически устанавливать новые обновления Windows 10 / Microsoft
Данная инициатива предполагает поддержку обновлений операционной системы "на протяжении всего времени использования девайса", сообщает Forbes.
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Внедрение данной инициативы означает, что Microsoft будет автоматически устанавливать новые обновления операционной системы Windows 10, цитирует издание ZN.UA.
Microsoft предлагает две версии обновлений: "базовая поддержка", которая будет доступна до октября 2020 года, и "расширенная поддержка", доступна до октября 2025 года.
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