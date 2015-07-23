Microsoft назвала системные требования для установки Windows 10
Через пять дней желающие смогут установить на свои персональные компьютеры новую операционную систему от Microsoft.
Как сообщает компания, система запустится на компьютере, конфигурация которого соответствует нижеприведённым параметрам.
Процессор с тактовой частотой 1 ГГц или более производительный вариант.
1 ГБ оперативной памяти для 32-битной версии системы и 2 ГБ для 64-битной.
16 ГБ места на диске для 32-битной версии системы и 20 ГБ для 64-битной.
Графическая карта с поддержкой DirectX не ниже 9 версии.
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Windows 10 станет доступна для покупки и установки 29 июля. В этот же день систему в первую очередь получат участники программы предварительной оценки Windows (Windows Insider Program).
Позже обновление станет доступно для пользователей, оставлявших заявки на резерв. Владельцы лицензионных Windows 7 и Windows 8, как и обещала Microsoft, смогут получить новую операционную систему бесплатно, но только в течение года с момента выхода.