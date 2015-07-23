Microsoft назвала системные требования для установки Windows 10

Как сообщает компания, система запустится на компьютере, конфигурация которого соответствует нижеприведённым параметрам.

Процессор с тактовой частотой 1 ГГц или более производительный вариант.

1 ГБ оперативной памяти для 32-битной версии системы и 2 ГБ для 64-битной.

16 ГБ места на диске для 32-битной версии системы и 20 ГБ для 64-битной.

Графическая карта с поддержкой DirectX не ниже 9 версии.

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Windows 10 станет доступна для покупки и установки 29 июля. В этот же день систему в первую очередь получат участники программы предварительной оценки Windows (Windows Insider Program).

Позже обновление станет доступно для пользователей, оставлявших заявки на резерв. Владельцы лицензионных Windows 7 и Windows 8, как и обещала Microsoft, смогут получить новую операционную систему бесплатно, но только в течение года с момента выхода.