В США построен искусственный город для тестирования беспилотных авто

Возведенные на 13 га несколько кварталов получили название Mcity и, по сути, представляют собой сочетание типовых развязок дорог со всеми обязательными элементами и разметкой границ зданий, но без монолитных построек, передает Lenta.ru со ссылкой на CBS San Francisco.

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Город был заложен летом 2014 года с целью создания площадки для тестирования автомобилей, которые могли бы безопасно передвигаться по дорогам с соблюдением всех требований ПДД. Тогда участники проекта (представители компаний Google, Ford, General Motors и Toyota) заявили, что благодаря созданию этой площадки сборка первого "беспилотника" могла бы начаться уже в 2021 году.

Глобальной целью исследователей является выведение на реальные дороги 20 тыс. самоуправляемых автомобилей и дальнейшая экспансия беспилотного транспорта в США и других странах мира.

Одним из лидеров в разработке беспилотных автомобилей является Google. Так называемые Гугломобили впервые появились на дорогах Невады в мае 2012 года, и до лета 2015-го было зарегистрировано 12 ДТП с участием самоуправляемых машин, в том числе одно с пострадавшими.