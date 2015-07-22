В США построен искусственный город для тестирования беспилотных авто
На территории Мичиганского университета завершено строительство модели города, предназначенной для тестирования беспилотных автомобилей.
Возведенные на 13 га несколько кварталов получили название Mcity и, по сути, представляют собой сочетание типовых развязок дорог со всеми обязательными элементами и разметкой границ зданий, но без монолитных построек, передает Lenta.ru со ссылкой на CBS San Francisco.
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Город был заложен летом 2014 года с целью создания площадки для тестирования автомобилей, которые могли бы безопасно передвигаться по дорогам с соблюдением всех требований ПДД. Тогда участники проекта (представители компаний Google, Ford, General Motors и Toyota) заявили, что благодаря созданию этой площадки сборка первого "беспилотника" могла бы начаться уже в 2021 году.
Глобальной целью исследователей является выведение на реальные дороги 20 тыс. самоуправляемых автомобилей и дальнейшая экспансия беспилотного транспорта в США и других странах мира.
Одним из лидеров в разработке беспилотных автомобилей является Google. Так называемые Гугломобили впервые появились на дорогах Невады в мае 2012 года, и до лета 2015-го было зарегистрировано 12 ДТП с участием самоуправляемых машин, в том числе одно с пострадавшими.