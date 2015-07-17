Беспилотный автомобиль Google впервые попал в аварию: есть пострадавшие

Беспилотный автомобиль Google впервые попал в аварию, в которой пострадали люди.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на ABC News.

16 июля в штате Калифорния в прототип беспилотного внедорожника Lexus влетел автомобиль, за рулем которой был человек. В Lexus, который сейчас проходит тестирование на дорогах штата Калифорния, находились трое сотрудников Google. Один из мужчин должен был брать на себя управление в случае чрезвычайной ситуации, а двое собирали информацию относительно путешествия в целом.

Все три пассажира беспилотной машины корпорации Google жаловались на незначительные хлыстовые повреждения шеи, однако быстро вернулись к работе.

Водитель управляемого автомобиля тоже получил незначительные повреждения шеи и спины.

За шесть лет тестирования беспилотных автомобилей Google это 14 столкновение. Сотрудники корпорации объяснили, что в 11 инцидентах в беспилотное авто врезались обычные автомобили.

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Руководитель программы беспилотных автомобилей Google Крис Урмсон пояснил, что главная причина аварий – человеческая невнимательность. Урмсон отметил, что его команда начала работать над тем, как с помощью авто заставить водителя быть внимательнее.