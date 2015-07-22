Россия угрожает внести YouTube в реестр нарушителей авторских прав

Как говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, по заявлению правообладателя "ТНТ-Телесеть" определением Московского городского суда от 7 апреля 2015 были приняты предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на многосерийные фильмы "Физрук" (1 сезон, серии 1-20), "Физрук" (2 сезон, серии 1-4, 6-14) и "Чернобыль" (серии 1-2, 5-8), размещенные на видеохостинге http://www.youtube.com.

Первоначальное уведомление о нарушении авторских прав направлялось администрации YouTube 8 апреля 2015 года, после чего противоправная информация была удалена, пишет ТАСС.

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Однако, по данным ведомства, в дальнейшем по результатам мониторинга сайта YouTube неоднократно выявлялось повторное размещение этих сериалов.

20 июля 2015 года был проведен очередной мониторинг нелегального их размещения на портале видеохостинга. В результате было выявлено 137 ссылок, где размещается нелегальный контент.

Уведомления с просьбой об удалении противоправно размещенных материалов Роскомнадзор неоднократно направлял администрации интернет-ресурса.

При этом в настоящее время доступ к нелегальному видео администрацией ресурса не ограничен.

Роскомнадзор предупреждает российских пользователей, что 27 июля 2015 года отдельные указатели страниц сервиса YouTube будут включены в реестр нарушителей авторских прав. По истечении трех рабочих дней в случае неудаления противозаконной информации доступ к этим ссылкам будет ограничен операторами связи. Это может привести к тому, что для абонентов отдельных интернет-провайдеров будет ограничен доступ ко всему сервису YouTube.

В то же время Роскомнадзор рассчитывает на неукоснительное исполнение администрацией видеопортала вступившего в силу судебного акта.