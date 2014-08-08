Минкомсвязи РФ: Для доступа к Wi-Fi в публичных местах паспорт не обязателен

Об этом говорится в разъяснениях ведомства по соответствующему постановлению российского правительства, которые есть в распоряжении УНИАН.

«Изменения предполагают, что идентификация пользователей осуществляется оператором связи путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии) пользователя, подтверждаемых документом, удостоверяющим его личность. Порядок идентификации установлен таким образом, что оператор вправе выбирать, как именно осуществлять идентификацию пользователя. Например, он может сделать это посредством запроса в соответствующий орган власти. В то же время пользователь обязан предоставить любую идентификационную информацию, например, имя, фамилию и отчество, номер водительского удостоверения и так далее», - говорится в сообщении.

Таким образом, если точка доступа Wi-Fi установлена оператором связи, то он должен отправить пользователю запрос на получение идентификационных данных по SMS или предложить специальную форму для указания данных перед открытием доступа в интернет.

Если точка доступа Wi-Fi установлена частным лицом, никаких обязанностей у него в связи с изменениями не существует.

При этом отмечается, что обязанность предъявлять документ, удостоверяющий личность, также предусматривается для операторов универсальной услуги связи, оказывающих услуги в пунктах коллективного доступа (например, в отделениях «Почты России»).

В ведомстве отметили, что данное постановление напрямую следует из принятого пакета законов, ужесточающих меры против терроризма.

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Как сообщал УНИАН 8 августа, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому обязал идентифицировать пользователей общедоступных Wi-Fi по паспорту, а также идентифицировать используемое ими оборудование.

«Оказание универсальных услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа осуществляется оператором универсального обслуживания после проведения идентификации пользователей», - говорится в документе.