Ученые получили новое изображение яркой звездной группы в Млечном Пути
Новое изображение звездного кластера NGC 2367 удалось получить ученым Обсерватории Ла-Силья (Чили), входящей в Южную европейскую обсерваторию (ESO).
Об этом сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт space.com.
Звездный кластер NGC 2367 расположен в Млечном Пути и состоит из молодых и горячих светил, сияющих синим светом. Астрофизики предполагают, что через несколько сотен миллионов лет это кластерное образование погибнет, разорванное гравитационным воздействием других кластеров.
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Астрономы предполагают, что наше Солнце в свое время могло так же покинуть подобный кластер.
NGC 2367 находится примерно в 7000 световых лет от Земли. Кластер появляется около созвездия Большого Пса в ночном небе, и его можно увидеть в небольшой телескоп.
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Как сообщал УНИАН ранее, британские астрофизики выяснили, что большая часть темной материи прячется в скоплениях активных галактик, сопоставив излучение "эха" Большого Взрыва с картой распределения квазаров по небосводу.