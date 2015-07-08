Эхо Большого Взрыва помогло ученым узнать, где прячется темная материя

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Королевское астрономическое общество Британии.

Микроволновое фоновое излучение Вселенной, представляющее собой "эхо" Большого Взрыва, помогло астрофизикам выяснить, где сосредоточена большая часть темной материи мироздания, о чем они рассказали на ежегодной встрече Королевского астрономического общества Британии в Лландудно.

"Если бы темной материи не существовало, то большие галактики просто не сформировались бы, а сверхмассивные черные дыры не могли бы существовать в принципе. И без этих черных дыр, мы не смогли бы находить далекие галактики. Нам удалось найти очередной след того, что темная материя является скрытым "скульптором" Вселенной", — рассказывает Руперт Аллисон (Rupert Allison) из Оксфордского университета (Великобритания).

Как объясняет Аллисон, сегодня практически ни один астроном не сомневается в том, что темная материя существует и что она управляет жизнью всех существующих ныне галактик. Они не дают их звездам "разбежаться" по межгалактической среде и активно задействованы в процессах звездообразования и прочих феноменах галактической жизни.

Наблюдения, проведенные в последние годы, показывают, что темная материя может быть одной из главных, если не единственной, причиной образования и роста самых крупных и заметных галактических "тяжеловесов" – сверхмассивных черных дыр из числа так называемых активных квазаров.

Несмотря на то, что сама черная дыра, чья масса в сотни тысяч и миллионы раз выше Солнца, является невидимой для всех мыслимых приборов и человеческих глаз, мы можем увидеть ее благодаря джетам – пучкам плазмы из пережеванной материи, "выплевываемых" квазаром.

Далеко не все черные дыры-"сверхтяжеловесы" являются квазарами – многие из них, в том числе и наша собственная черная дыра в центре Млечного Пути, не порождают джетов и ведут себя тихо. И сегодня астрономы спорят о том, зависит ли появление джетов от концентрации темной материи или от каких-то других факторов.

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Аллисон и его коллеги показали, сопоставив карту микроволнового "эха" Большого Взрыва с распределением квазаров по небосводу, что это действительно так – большинство крупных и активных черных дыр были расположены в тех уголках Вселенной, где было больше всего темной материи.

Данное открытие, как надеются британские астрофизики, поможет нам лучше понимать, как развиваются галактики и Вселенная в целом, а также помогут их коллегам-физикам раскрыть тайну того, чем на самом деле является темная материя.