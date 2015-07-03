Ученые установили, что пауки могут переплывать водоемы словно парусники

В этом случае они используют лапки как паруса, а паутину – как якорь, и плывут, используя силу ветра, передает Би-би-си.

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Ранее ученые уже выяснили, что при помощи паутины пауки летают – они выделяют каркасную нить, которая улавливает ветер, и путешествуют, используя потоки воздуха.

Именно такие пауки и "плавают", считают ученые – этот навык нужен насекомым, чтобы успешно приземляться на воду.