Ученые установили, что пауки могут переплывать водоемы словно парусники
07:40, 03 июля 2015Наука и IT
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Британские ученые обнаружили, что многие виды пауков могут передвигаться по воде при помощи своей паутины.
Уже известно, что при помощи паутины пауки летают / poetreecreations.org
В этом случае они используют лапки как паруса, а паутину – как якорь, и плывут, используя силу ветра, передает Би-би-си.
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Ранее ученые уже выяснили, что при помощи паутины пауки летают – они выделяют каркасную нить, которая улавливает ветер, и путешествуют, используя потоки воздуха.
Именно такие пауки и "плавают", считают ученые – этот навык нужен насекомым, чтобы успешно приземляться на воду.
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