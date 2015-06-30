Сегодняшние сутки будут на секунду длиннее

Об этом сообщили в NASA, передает "Новое Время".

В полночь 30 июня время 23:59:59 сменит 23:59:60, а уже затем – привычное 00:00:00.

Вращение Земли постепенно замедляется, и скачок на секунду является способом это учитывать, рассказал сотрудник NASA Даниэль Макмиллан (Daniel MacMillan).

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Официально сутки длятся 86400 секунд. Но фактически средние солнечные сутки длятся 86,400.002 секунды, что связано с замедлением Земли, на которую, кроме гравитации Солнца, воздействует также гравитация Луны.

Ученые при помощи сверхточных атомных часов подсчитали, что сутки длятся дольше 86400 секунд примерно с 1820 года. Впервые еще одну секунду добавили к суткам в 1972 году.

Дополнительная секунда появляется в сутках каждые три-четыре года. Это нужно для уравновешивания астрономического времени с тем, по которому живет человечество.

Последний раз секунда добавлялась 30 июня 2012 года, что повлекло за собой сбои в программах и компьютерных системах.