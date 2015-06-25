Википедию планируют пополнить статьями о культурном наследии Крыма

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

В рамках конкурса будет проводиться обучение для желающих редактировать Википедию, особенно важными целевыми группами являются музейщики, знатоки памятников культуры, студенты-искусствоведы. Будут доступны видеоуроки и другие учебные материалы.

Конкурс пройдет с 26 июня по 31 августа.

"Этот конкурс статей - продолжение фотоконкурса «Вики любит памятники», идеей которого является сбор фотографий объектов культурного наследия для иллюстрирования статей в Википедии. По возможности будет также организовано параллельное создание статей на английском и крымскотатарском языках. В рамках конкурса можно создавать статьи о культурных учреждениях (музеи, галереи и т.п.), выдающихся знатоках культурного наследия, специалистов по охране памятников истории и культуры, музейщиков", - сообщили в пресс-службе Минкульта.

Конкурс предусматривает следующие номинации: "Памятники Крыма" - объекты культурного наследия Украины в Крыму; "Крым в лицах" - о выдающихся личностях (ученых) культурного пласта; "Подвижные достопримечательности Крыма" - музейное богатство Крыма; "Культурное учреждение Крыма" - о культурных организации и учреждения Крыма.

Параллельно в украиноязычной Википедии проходить месячник создания статей о Крыме.

Определение и награждение победителей планируется в сентябре в Киеве.

Украиноязычная Википедия содержит почти 4 тыс. статей о Крыме, тогда как русскоязычная - почти 9 тыс., английская - 2 тыс., польская - 1,5 тыс. статей.