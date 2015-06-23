Джемилев просит Минкульт внедрять крымскотатарскую письменность латиницей

Офис Уполномоченного президента Украины по делам крымских татар Мустафы Джемилева обратился в Министерство культуры Украины с вопросом о внедрении в стране крымскотатарской письменности латинской графикой.

Соответствующее письмо направили на имя министра культуры Вячеслава Кириленко, который также является вице-премьер-министром Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного.

«Исторически сложилось, что грамотность крымскотатарского языка претерпела нескольких этапов реформирования и наиболее болезненным стал перевод его на кириллицу во времена СССР. Учитывая фонетическую структуру крымскотатарского языка, специалистами неоднократно поднимался вопрос о необходимости перехода крымскотатарского языка на латинскую графику», – говорится в сообщении.

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Курултай крымскотатарского народа в 1993 году одобрил новую азбуку крымскотатарского языка на основе латинской графики. В 1997 Верховная Рада Крыма, согласно действующему на то время законодательства, приняла решение ввести алфавит крымскотатарского языка, основанный на латинской графике, но в течение установленного решением срока необходимые мероприятия не были выполнены.

«Учитывая полномочия Министерства по государственной языковой политике, прошу вас инициировать, с привлечением заинтересованных центральных органов исполнительной власти, рассмотрение вопроса относительно внедрения крымскотатарского языка на основе латинской графики. В частности, относительно фактического процесса перехода на латинскую графику, задачи, этапы этого перехода и контроль за выполнением запланированных мероприятий», – пишет в обращении к украинскому министру национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев.