Ученые показали, как на самом деле выглядит черная дыра

Идея пришла к ученым после того, как телескоп Event Horizon выпустил изображение черной дыры в апреле 2019 года.

Ученые из Гарварда создали более четкие смоделированные изображения черной дыры.

Этим занялась команда специалистов, возглавляемая учеными из Гарвардской инициативы "Черная дыра". Они опубликовали статью, в которой рассказывается о методе моделирования более четких изображений, передает The Garvard Crimson.

Отмечается, что идея пришла к ученым после того, как телескоп Event Horizon выпустил изображение черной дыры в апреле 2019 года. В частности, специалисты захотели усовершенствовать изображение и его теоретическое объяснение.

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Они использовали метод визуализации изображений, названный трассировкой лучей, он обычно встречается в компьютерной графике.

"Техника может "создать изображение, которое удаленный наблюдатель мог бы увидеть, если бы черная дыра была освещена. Просто получилось красиво", – сказал астрофизик Майкл Джонсон.

По словам ученых, черные дыры накапливают подстроки фотонов или частиц света через гравитационное притяжение. Эти кольца изогнутого света образуют сферическую "фотонную оболочку" вокруг черной дыры, которую затем можно визуализировать с помощью компьютерного моделирования.

Специалисты уточнили, что новая технология поможет ученым лучше понять основные свойства черных дыр, их массу и вращение, которые ускользают от астрофизиков.

Как сообщал ранее УНИАН, ранее в NASA показали всю историю открытия экзопланет в одном видео.