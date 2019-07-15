В NASA показали всю историю открытия экзопланет в одном видео

Процесс открытия новых планет резко ускорился в 2009 году, когда был запущен космический телескоп Kepler.

Американская космическое агентство NASA опубликовало видео, на котором в хронологическом порядке показана история открытия планет за пределами Солнечной системы. Первое подобное космическое тело было обнаружено в 1992 году.

Как пишет Newsweek, на картинке видно ночное небо с U-образной полосой Млечного пути посередине. Хронология начинается с 1991 года, когда люди не знали ни одной планеты за пределами Солнечной системы. Потом появляется одна точка, которая обозначает далекую планету. Со временем новых миров становится все больше.

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Сначала темп открытия экзопланет был очень медленным. В 2000 году ученые подтвердили лишь 32 планеты. Но эта цифра резко увеличилась после 2009 года, когда NASA запустила космический телескоп Kepler, который изначально был задуман как инструмент для поиска других планет в рамках галактики Млечный путь. За десятилетие после того человечество открыло более четырех тысяч экзопланет.