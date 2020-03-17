NASA показало новое фото южного полушария Юпитера

Представленный снимок "склеили" из четырех фотографий, которые сделали в течение 29 минут.

Космический аппарат Juno от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделал новый снимок южного полушария Юпитера.

Фото сделали 17 февраля 2020 года, во время последнего приближения космического аппарата к планете, сообщает Громадське со ссылкой на NASA.

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Представленный снимок "склеили" из четырех фотографий, которые сделали в течение 29 минут.

На момент фотографирования Juno был на расстоянии между 49 500 км и 100 400 км от облаков Юпитера.

Напомним, ранее астрономы заявили о том, что гравитационное воздействие Юпитера сыграл важную роль в появлении жизни на Земле. Исследователи считают, что влияние Юпитера и Сатурна привело к удлинению эллиптической орбиты Земли, а также повлияло на наклон ее оси, создавая ледниковые и межледниковые циклы.