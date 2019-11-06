Стала известна роль Юпитера в появлении жизни на Земле

Астрономы считают, что влияние Юпитера и Сатурна привело к удлинению эллиптической орбиты Земли, а также повлияло на наклон ее оси, создавая ледниковые и межледниковые циклы.

Астрономы заявили о том, что гравитационное влияние Юпитера сыграло важную роль в появлении жизни на Земле.

Газовые гиганты, занимая определенные места в системе, стабилизируют орбиты других планет и способствуют появлению необходимых для жизни условий, пишет zn.ua со ссылкой на Science Alert.

Исследователи считают, что влияние Юпитера и Сатурна привело к удлинению эллиптической орбиты Земли, а также повлияло на наклон ее оси, создавая ледниковые и межледниковые циклы. То есть, несмотря на наступление ледниковых периодов, жизнь на Земле смогла появиться и продолжить существовать.

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В ходе исследования ученые создали несколько компьютерных моделей, в ходе которых рассмотрели влияние Юпитера на другие планеты в случаях, если бы он находился на другом месте в Солнечной системе. В большинстве подобных симуляций система распадалась в течение 10 миллионов лет. В оставшейся четверти симуляций положение Юпитера позволяло стабилизировать орбиту Земли и сделать ее пригодной для жизни.

По словам исследователей, это противоречит гипотезе редкой Земли, которая предполагает, что условия нашей планеты уникальны во Вселенной. Ученые считают, что в случаях, когда планеты земного типа находятся под таким же влиянием газовых гигантов в своих системах, они могут быть потенциально обитаемыми.

Ранее сообщалось, что миссия Europa Clipper отправится на покрытый льдом спутник Юпитера, который считается главной целью для поиска жизни за пределами Земли. Под ледяным покровом Европы лежит океан глубиной 170 километров. Эта среда может оказаться пригодной для зарождения биологических видов.