Из-за коронавируса Twitter рекомендовал своим сотрудникам работать из дома

Таким образом в компании надеются способствовать замедлению распространения вируса.

Компания Twitter рекомендовала своим сотрудникам работать из дома. Такие меры были приняты в связи с распространением нового вида коронавируса.

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В частности, для сотрудников подразделений компании в Южной Корее, Гонконге и Японии эта рекомендация носит обязательный характер, сообщает BBC.

"Компания также заявила, что "настоятельно рекомендует" всем своим 5000 сотрудникам по всему миру не приходить на работу", - сказано в сообщении. Таким образом в Twitter надеются помочь остановить распространение заболевание.

Накануне компания запретила все несущественные деловые поездки и мероприятия для своих работников.

Напомним, сегодня в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у жителя Черновцов, который побывал в Италии.