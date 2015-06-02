Ученые нашли планетную систему, похожую на раннюю Солнечную систему

Астрофизики обнаружили молодую планетную систему вокруг звезды HD 115600, статью о своем открытии они опубликовали на сайте телескопа Subaru, пишут РИА Новости.

Открытая планетная система очень похожа на раннюю Солнечную систему. Вокруг звезды исследователи обнаружили кольцо из различных обломков мусора разных размеров.

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Как сообщал УНИАН ранее, группа астрономов из Германии и Великобритании пришли к выводу, что вода на Земле появилась благодаря астероидам. К данному открытию ученых подтолкнул белый карлик SDSS J1242+5226.