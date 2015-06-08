Apple обещает, что iPhone на iOS 9 будет работать на час дольше
21:24, 08 июня 2015Наука и IT
1263 0
В Сан-Франциско Apple открыла последнюю в сезоне-2015 крупную конференцию для разработчиков -Worldwide Developer Conference (WWDC), где представила обновления своих сервисов.
REUTERS
В частности, на конференции разработчики Apple показали новый режим Low power mode в iOS 9. Этот режим позволит продлить время работы устройства на 3 часа. Apple обещает, что даже если его не включать, iPhone будет работать на час дольше.
Кроме того, Apple показала новое приложение для новостей – News. Оно содержит мультимедийный контент, позволяет искать новости по ключевым словам и выбрать интересные категории, а также создает персонализированную подборку.
Читайте такжеApple представляет обновления своих операционных систем и сервисов (фото)
Напомним, ранее Apple показала обновленную версию своего приложения для платежей в iOS 9, где появится поддержка разнообразных программ лояльности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter