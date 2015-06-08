Apple обещает, что iPhone на iOS 9 будет работать на час дольше

В частности, на конференции разработчики Apple показали новый режим Low power mode в iOS 9. Этот режим позволит продлить время работы устройства на 3 часа. Apple обещает, что даже если его не включать, iPhone будет работать на час дольше.

Кроме того, Apple показала новое приложение для новостей – News. Оно содержит мультимедийный контент, позволяет искать новости по ключевым словам и выбрать интересные категории, а также создает персонализированную подборку.

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Напомним, ранее Apple показала обновленную версию своего приложения для платежей в iOS 9, где появится поддержка разнообразных программ лояльности.