Зеленский: власть должна придать новый импульс для развития украинской науки

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы осуществили весомый вклад во многие сферы – от покорения космоса до ІТ-технологий, и необходимо приложить все усилия, чтобы украинские ученые смогли реализовать себя не в Кремниевой долине, а на родной земле.

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть должна придать новый импульс для развития отечественной науки и создать все необходимые условия для работы ученых в Украине.

Об этом он заявил во время встречи с лауреатами прошлогодней премии президента для молодых ученых. Встреча состоялась в Национальной библиотеке Украины имени Вернадского, сообщает пресс-служба главы государства.

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Зеленский ознакомился с работами лауреатов. Также глава государства осмотрел экспозицию Фонда президентов Украины и вручил свидетельства лауреатам премии и нагрудные знаки.

«Я рад сегодня отметить украинских ученых государственными премиями в области науки и техники. Я неоднократно говорил и буду повторять: самое ценное, что есть у Украины, – это наши люди. Их ум, таланты, креативность и трудолюбие. И это доказывают наши ученые», – сказал Зеленский во время встречи.

Глава государства отметил, что лауреатами премии президента стали ученые, которых отметили за 40 работ в области инфраструктуры, энергетики, обороны, сельского хозяйства, сферах медицины, экологии, кибербезопасности и тому подобное.

«Эти работы модернизируют процессы, позволяют государству потенциально сэкономить или заработать миллиарды гривень, способные улучшить жизнь как отдельных отраслей, так и всех граждан Украины. Именно поэтому в этом году мы кардинально изменили концепт мероприятия. Мы хотим, чтобы работы победителей не потерялись в длинных ящиках стола и были внедрены не только отдельными украинскими предприятиями, а максимально широко и комплексно – насколько это возможно», – отметил президент.

По его словам, на сегодняшней встрече, помимо ученых, были приглашены министры и представители бизнеса, чтобы они смогли познакомиться друг с другом и запланировать начало сотрудничества.

«Это важный шаг, чтобы восстановить эффективную коммуникацию и партнерство между наукой, властью и бизнесом. Я знаю, что ряд работ уже заинтересовала наши министерства – Министерство инфраструктуры, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Мы все очень надеемся, что это принесет пользу, дивиденды нашему государству и вам, уважаемые ученые», – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что украинцы осуществили весомый вклад во многие сферы – от покорения космоса до ІТ-технологий, и сегодня надо сделать все, чтобы ученые смогли реализовать себя не в Кремниевой долине, а на родной земле. Для этого нужна поддержка и государства, и частного сектора.

«Это касается финансирования, развития новых исследований, маркетинга научных идей и внедрение этих идей в жизнь. Мы должны дать импульс для развития украинской науки. Открыть Украине и миру наших новых Сикорских, Вернадских, наших Королевых», – отметил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил коллектив Национальной библиотеки Украины имени Вернадского за работу и отметил целесообразность проведения ремонта в ее помещении.

Президент также отметил, что государство должно создать нормальные условия для работы ученых.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года президент подписал указ о присуждении премий для молодых ученых 2019 года. Премии присуждены 88 ученым.