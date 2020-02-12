Microsoft выпустила первый эмулятор Windows 10X и раскрыла особенности новой ОС

В компании обещают, что Windows 10X будет обновляться менее чем за 90 секунд.

Компания Microsoft провела веб-конференцию Microsoft 365 Developer Day, в рамках которой объявила о выпуске своего первого эмулятора Windows 10X. Это операционная система предназначена для устройств с двумя экранами.

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Как сообщает ITC, эмулятор позволит разработчикам адаптировать свои приложения для новой системы.

Сам эмулятор и образ Windows 10X доступны в Microsoft Store. Чтобы установить их, нужно быть участником программы Windows Insider и знать Visual Studio. Анонс связан с тем, что Microsoft внедряет в Windows 10X контейнерную технологию, чтобы позволить классическим настольным программам win32 работать вместе с UWP- и PWA-приложениями.

Технология позволяет запускать каждое приложение в Windows 10X (кроме Edge и Office) в собственном “контейнере”, который не нарушает работу всей системы. Microsoft надеется, что большинство приложений на двухэкранных устройствах смогут работать «из коробки».

В компании также обещают, что Windows 10X будет обновляться менее чем за 90 секунд. Это связано с тем, что контейнерная технология позволила Microsoft отделить систему Windows 10X, драйверы и файлы с приложениями.

Подобно Android и Chrome OS, Windows 10X будет устанавливать обновления в автономный раздел и переключаться на него после завершения процесса установки.

В октябре прошлого года Microsoft представила два оригинальных гаджета с двумя экранами — компактный Surface Duo, который форм-фактором ближе к смартфонам, и более крупный Surface Neo, подпадающий под категорию планшетов.

Ранее сообщалось, что в новом обновлении Windows 10 стандартные программы Paint и WordPad станут необязательными и их можно будет удалить с компьютера.