Nokia создаст свой вариант iPhone

Компания Nokia работает над созданием устройства с тач-интерфейсом, сообщает The Register. Такое заявление сделал вице-президент Forum Nokia Том Либретто (Tom Libretto)на конференции Evans Data Developer Relations в Редвуде.

Называется новый телефон, внешне очень похожий на Apple iPhone, Tube. Практически всю лицевую поверхность аппарата занимает экран. Клавиатура отсутствует.

Технические характеристики телефона не сообщаются. Либретто лишь подчеркнул, что Nokia Tube получит поддержку Java и позволит загружать фотографии в интернет.

Возможно, телефон будет позиционироваться как мобильная платформа для просмотра видео.

По неподтвержденным данным, Nokia Tube будет работать на платформе Symbian S60. Цена и дата начала продаж аппарата не сообщаются.

Ранее компания Samsung выпустила мобильный телефон Anycall Haptic, который является аналогом смартфона Apple iPhone. Также аппараты с тач-интерфейсом разрабатывают компании LG, Garmin, HTC и Sony Ericsson.

Лента.ру