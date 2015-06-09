Apple презентовала музыкальный сервис и назвала дату его запуска

Американская корпорация Apple провела презентацию нового музыкального сервиса, получившего название AppleMusic.

На презентации представители компании заявили, что AppleMusic будет совмещать в себе функции стримингового сервиса, онлайн-магазина музыки и социальной сети, передает Русская служба Би-Би-Си.

Таким образом, сервис даст пользователю одновременно возможность бесплатно слушать через интернет радиостанции или отдельные треки, покупать понравившиеся композиции и делиться собственными музыкальными достижениями.

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Запуск сервиса запланирован на 30 июня. Подписка на него обойдется в 10 долларов ежемесячно, при этом первые три месяца его можно опробовать бесплатно. Создатели AppleMusic отмечают, что сервис совместим с устройствами на базе Windows и Android.

Ранее Apple провела презентацию новых операционных систем для компьютеров и мобильных устройств. Они станут доступны пользователям только осенью.