Астрономы получили снимок области, где рождаются новые звезды

Область звездообразования Gum 26 располагается на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли.

Астрономы с помощью "Очень большого телескопа" в Чили получили снимок области звездообразования Gum 26.

Как сообщает Европейская южная обсерватория (ESO), в Млечном Пути много областей звездообразования - регионов, где из сжимающихся облаков газа и пыли рождаются новые звезды.

Область Gum 26 располагается на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли в созвездии Парусов.

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Такие области называются "областями H II" или эмиссионными туманностями. В них интенсивное ультрафиолетовое излучение новорожденных звезд ионизует окружающий водород, заставляя его светиться слабым розоватым свечением.

Ловя такое свечение вокруг новорожденных звезд, астрономы могут больше узнать об условиях, при которых образуются звезды, лучше понять, как новорожденные звезды влияют на свое космическое окружение.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые с помощью телескопа Hubble получили необычный снимок галактики NGC 1022, которая находится в созвездии Кита и принадлежит к классу спиральных галактик с перемычкой