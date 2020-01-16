Скорпионы могли быть первыми существами, которые ступили на сушу

Окаменелость древнего существа указывает на то, что оно имело органы, необходимые для дыхания на суше.

Эксперты по вопросам окаменелостей в США обнаружили останки, которые могли принадлежать первому животному, чья нога или лапа ступила на сушу. Это древний скорпион. Первые животные на Земле были жителями акваторий. Но в итоге произошел переход на сушу.

Как пишет The Guardian, скорпионов и раньше считали одними из первых видов, которые вышли из воды. Но две новые окаменелости гипотетически могут перести дату, когда именно животные изменили среду своего существования.

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Скорпион, тело которого длиной 2,5 сантиметра, жил около 437 миллионов лет назад. Его окаменелые останки ученые нашли еще в 1980-х годах в карьере на север от трассы 164 в штате Висконсин. Это старейший из известных паукообразных. Вид назвали Parioscorpio venator, что означает «родовой скорпион и охотник». Существо, как и современные скорпионы, имело две большие клешни и хвост с жалом на конце. Но команда исследователей указывает на его внутреннюю структуру, которая удивляет ученых.

«Этот скорпион имел дыхательные пути, что указывает на его способность жить на суше. Это самое старое из имеющихся у нас доказательств, который указывает, когда животные могли быть способны на это», - сказал доктор Эндрю Вендруфф, палеонтолог из Университета Оттербейна, штат Огайо.

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Выявленные пути включают легочные перикардиальные пазухи, которые, как и у современных скорпионов, соединяли дыхательные органы с кровеносной системой. Вендруфф замечает, что эти структуры, а также другие остатки сердечно-сосудистой системы, указывают на то, что древнее животное, как и современные скорпионы, могло дышать воздухом. Обнаруженные останки скорпиона на три миллиона лет старше, чем те, которые были найдены в Шотландии и до сих пор считались самыми старыми.