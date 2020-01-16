Коты могут поедать человеческие трупы – ученые показали как (18+)

Наблюдения в дикой природе могут помочь понять роль кошек в экосистеме и эффективнее определять причины и время смерти для судебных медэкспертов, объяснили ученые.

Изголодавшиеся коты могут есть тела мертвых людей в некоторых случаях. Хоть такое поведение нечасто документируется.

Об этом сообщает Science alert.

Согласно новому исследованию, дикие кошки раз за разом возвращались к человеческим телам, чтобы отхватить кусок гнилой плоти. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения исследовательского центра Колорадо.

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В таких центрах ученые умышленно оставляют тела людей под открытым небом, чтобы наблюдать за их изменениями, что помогает судмедэкспертам лучше определять время и причину смерти.

Первый кот – полосатый – начал навещать тело 79-летней женщины. Повреждения трупа указывают, что кошка сосредоточила свое внимание на мягких тканях левой руки и грудной клетки – в основном на коже и жире.

Кот возвращался каждый раз в течение 35 дней к телу женщины, несмотря на наличие на территории еще 40 трупов.

Другой кот – черный – посетил тело 70-летнего мужчины. Животное ело мягкие ткани левой руки, плеча и живота вдоль сечения. Кошка возвращалась на 10-ю и 16-е сутки, а исчезла примерно через месяц. Как и предыдущее животное, кот не интересовался другими телами.

Обе кошки «полюбили» тела относительно раннего распада.

Поедание мертвого тела человека котом нечасто документируется. Обычно это характерно для домашних кошек, запертых в одном помещении с умершим хозяином.

Наблюдения в дикой природе могут помочь понять роль кошек в экосистеме и эффективнее определять причины и время смерти для судебных медэкспертов, объяснили ученые.