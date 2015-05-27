Украинские ученые разработали противоожоговые гидрогелевые повязки для бойцов АТО

Институт физики Национальной академии наук Украины разработал перевязочные материалы на основе радиационно сшитых гидрогелей, предназначенных для лечения ран и ожогов, сообщает Громадське.

По словам специалистов, среди преимуществ материалов – мгновенный эффект обезболивания, поскольку вода, из которой на 90-95% состоит гидрогель, мгновенно охлаждает рану и останавливает разрушение тканей. Также гелевые повязки являются стерильными и имеют свойство антисептика – есть возможность добавлять различные лекарственные препараты, в частности поливать повязку жидкими лекарствами.

Кроме того, повязки не прилипают к ране, поэтому их можно безболезненно снять. Их прозрачность позволяет легко контролировать состояние раны, а герметичность – не пропускать микробы.

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Гидрогелевые повязки созданы Институтом физики НАНУ совместно с кафедрой высокомолекулярных соединений КНУ имени Шевченко и специалистами Борщаговского химико-фармацевтического завода. Серийное производство повязок пока не налажено.