В Китае официально ввели в строй самый большой в мире радиотелескоп
10:52, 12 января 2020Наука и IT
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Радиотелескоп позволит учёным изучать формирование и эволюцию галактик.
Китай ввел в строй 500-метровый радиотелескоп / wikipedia
Китай ввел в эксплуатацию самый большой и самый чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST.
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Как сообщает Xinhuanet, минувшие три года телескоп провел в режиме испытаний. Все его технические характеристики вышли на запланированный уровень, либо превысили его. Теперь работать с телескопом смогут астрономы всего мира.
Диаметр тарелки FAST составляет 500 метров, а приемная зона эквивалентна примерно 30 футбольным полям. Это делает его самым большим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой.
Радиотелескоп позволит учёным изучать формирование и эволюцию галактик, тёмную материю а также решать другие научные задачи.
Ранее сообщалось, что на Львовщине осовременят крупнейший радиотелескоп Украины.
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