В Китае официально ввели в строй самый большой в мире радиотелескоп

Радиотелескоп позволит учёным изучать формирование и эволюцию галактик.

Китай ввел в эксплуатацию самый большой и самый чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST.

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Как сообщает Xinhuanet, минувшие три года телескоп провел в режиме испытаний. Все его технические характеристики вышли на запланированный уровень, либо превысили его. Теперь работать с телескопом смогут астрономы всего мира.

Диаметр тарелки FAST составляет 500 метров, а приемная зона эквивалентна примерно 30 футбольным полям. Это делает его самым большим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой.

Радиотелескоп позволит учёным изучать формирование и эволюцию галактик, тёмную материю а также решать другие научные задачи.

Ранее сообщалось, что на Львовщине осовременят крупнейший радиотелескоп Украины.