На Львовщине осовременят крупнейший радиотелескоп Украины, чтобы исследовать космическое пространство (видео)
На Львовщине будут исследовать космическое пространство. Открывать новые объекты во Вселенной можно будет с помощью крупнейшего радиотелескопа на материковой Украине в городе Золочев.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Туда, делиться опытом, съехались ученые из Нидерландов, Латвии и Италии.
Сейчас 32-метровую антенну следует переоборудовать и осовременить. И уже через год-два этот радиотелескоп приобщат к международной сети.
"Сейчас это современная антенна. Наши коллеги из Италии, Нидерландов, Латвии и многих других стран очень заинтересованы, чтобы эта антенна была привлечена к международной сети радиотелескопов", - отметил академик НАН Александр Коноваленко.