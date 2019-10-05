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На Львовщине осовременят крупнейший радиотелескоп Украины, чтобы исследовать космическое пространство (видео)

21:43, 05 октября 2019
Наука и IT
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На Львовщине будут исследовать космическое пространство. Открывать новые объекты во Вселенной можно будет с помощью крупнейшего радиотелескопа на материковой Украине в городе Золочев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Туда, делиться опытом, съехались ученые из Нидерландов, Латвии и Италии.

Сейчас 32-метровую антенну следует переоборудовать и осовременить. И уже через год-два этот радиотелескоп приобщат к международной сети.

"Сейчас это современная антенна. Наши коллеги из Италии, Нидерландов, Латвии и многих других стран очень заинтересованы, чтобы эта антенна была привлечена к международной сети радиотелескопов", - отметил академик НАН Александр Коноваленко.

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Теги: #радиотелескоп#Львивщинапогода во Львове