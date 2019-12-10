Ученые нашли древнейших вшей, которые жили на динозаврах

Крошечных насекомых обнаружили в янтаре вместе с пером динозавра.

Ученые обнаружили в янтаре ранее неизвестных крошечных насекомых, похожих на современных вшей, вместе с пером динозавра.

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Работа, опубликованная в журнале Nature Communications, предоставляет наиболее ранние доказательства того, что насекомые питались перьями динозавров, передает ТСН со ссылкой на CNN.

Тогда как в популярной культуре динозавра часто изображают чешуйчатым, как рептилию, сегодня ученые считают, что у многих из них были перья.

Десять личинок насекомых обнаружили вместе с двумя перьями динозавров в кусочках янтаря в провинции Мьянмы Качин. Выяснилось, что им 100 миллионов лет. Исследователи говорят, что насекомые относятся к виду Mesophthirus engeli и демонстрируют раннее эволюционное развитие вошеподобных насекомых.

Как и вши, они были бескрылыми и имели похожее тело, и могли жевать перья. Вместе с тем, они были менее привередливыми в отличии современных вшей, а также имели другие усики и лапку с когтем.

До этого исследования наиболее ранней из известных насекомых, которые питалась перьями, была Megamenopon rasnitsyni, окаменевшая вошь, найденная в Германии, которая жила 44 миллиона лет назад.