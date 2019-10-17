Ученые обнаружили самого быстрого муравья в мире

Сахарский серебристый муравей преодолевает расстояние в 108 раз длиннее, чем их тело, всего за секунду.

Песчаные дюны северной Сахары стали домом для самых быстрых муравьев в мире. К такому выводу пришли ученые, которые приманивали насекомых пищей под палящим солнцем. Видео показало, что муравьи преодолевают расстояние по жгучему песку со скоростью метр в секунду. Для сравнения, домашний кот должен был бы разогнаться до 190 километров в час, чтобы добиться равносильной скорости.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что чем быстрее бегут муравьи, тем больше времени они проводят в воздухе. Все шесть лапок отрываются от земли одновременно. На полной скорости эти насекомые преодолевают за секунду расстояние, в 108 раз превышающее длину их тела.

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«Они пролетают дистанцию, не касаясь земли ни одной лапкой даже на относительно медленных скоростях», - сказала Сара Пфеффер, которая изучает поведение животных в Ульмском университете в Германии.

Существует причина, почему сахарские серебристые муравьи или Cataglyphis bombycina стали такими быстроногими. Большинство пустынных существ прячутся от палящего дневного Солнца. Но для муравьев это главное время для поисков пропитания. Когда в пустыне наиболее жарко, они вылезают из своих муравейников и начинают искать пищу. Чаще всего это трупы животных, которым менее повезло, и они погибли от беспощадных пустынных температур.

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Чтобы защититься от жары, у муравьев есть серебряного цвета шерсть, которая отражает солнечные лучи. Но даже с таким покрытием им трудно выжить при 60 градусах по Цельсию. Поэтому им пришлось развить невероятную скорость и незаурядные навигационные навыки, чтобы найти пищу и вернуться в муравейник, прежде чем стать жертвой Солнца.