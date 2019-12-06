Из-за смартфонов люди стали чаще травмироваться - исследование

Чаще всего травмы, так или иначе связанные со смартфонами, получают дети до 13 лет и люди после 50 лет...

Появление смартфонов повлекло за собой рост количества травм.

Исследователи из США обнаружили, что до появления смартфонов мобильные телефоны представляли меньшую угрозу головам и лицам своих владельцев. Об этом сообщает nv.ua.

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Около 2007 года — года выпуска первого iPhone — количество травм головы, вызванных мобильными телефонами, выросло. Это число продолжало расти в течение последнего десятилетия.

«Телефон превратился из просто телефона в мобильную платформу. Старые телефоны не так сильно отвлекали людей, чтобы они спотыкались. Они также не выскользали из рук людей и в них не было медицинской опасности, которая называется Pokémon Go», — говорит автор исследования Борис Пасховер, хирург в Медицинской школе Rutgers New Jersey.

Как сообщается, Пасховер собрал данные за период с 1998 по 2017 год о травмах головы и шеи, связанных с мобильными телефонами, из базы данных Национальной системы электронного наблюдения за травмами (NEISS), в которой хранится информация о травмах, которые лечатся в отделениях неотложной помощи примерно в 100 больницах США. Затем команда использовала эту информацию для оценки общего количества травм, связанных с мобильными телефонами в стране.

100 больниц в базе данных сообщили о 2501 случае травм, связанных с мобильными телефонами, в период с 1998 по 2017 год, что, по оценкам авторов, эквивалентно чуть более 76 000 травм по всей стране за тот же период времени. Около 40 процентов травм были у людей в возрасте от 13 до 29 лет, и наиболее распространенным диагнозом был глубокий порез.

Травмы от мобильных телефонов подразделяются на две примерно равные категории: прямые механические травмы (например, кто-то бросает телефон в лицо или бьет телефоном одного из своих младших братьев и сестер) и травмы, связанные с использованием сотового телефона, например, когда кто-то спотыкается на тротуаре во время просмотра ленты Instagram.

Дети в возрасте до 13 лет гораздо чаще страдают от прямых травм — на их долю приходится 82 процента травм этой группы — в то время как пожилые люди старше 50 лет более подвержены риску травм второй группы.

Для Пасховера травмы, связанные с использованием смартфона, являются наиболее серьезными. Большинство из этих травм произошло, когда люди отвлекались; они ехали и отправляли смс, или гуляли, глядя на свои телефоны. 90% из травм, на которые он смотрел, произошли потому, что Pokémon Go отвлек людей.

Важно отметить, что большинство травм были не очень серьезными. Почти 95 процентов людей, сообщивших о травмах, либо проходили лечение в отделении и немедленно отправлялись домой, либо отправлялись домой вообще без лечения.

Приблизительно 76 000 предполагаемых травм составляют лишь около 4000 в год, что составляет менее половины от числа детей, которые каждый год обращаются в отделение неотложной помощи с ожогами от супа, и 0,02% от числа людей, получивших травмы на батутах в 2017 году. С другой стороны, исследование включало только травмы головы и шеи. Кроме того, цифры, вероятно, намного ниже, чем фактическое количество травм.

«Я думаю, что это сильно занижено. Если кто-то идет по улице, и падает, он не собирается говорить, что он дурак и смотрел на свой телефон. Нет, они просто говорят, что споткнулись и упали», — подчеркнул хирург.