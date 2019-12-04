"Бабушкофон" в стиле 90-х: в России выпустят линейку телефонов для бедных

Стоимость телефонов будет варьироваться от 330 до 1000 гривень.

Российская компания «Новая линия», известная по бренду смартфонов BQ, выпускает на рынок новый бренд бюджетных мобильных телефонов Strike, стоимость которых будет варьироваться от 330 до 1000 гривень.

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Об этом сообщает Naked Science.

У каждой из шести моделей есть свои особенности: серия А — наиболее простые и доступные, P — телефоны с аккумуляторами повышенной мощности. Буквой S обозначили так называемые «бабушкофоны» — модели с упрощенным функционалом, крупными значками меню и клавишами. Серия R — защищенные телефоны, а серия M — телефоны с функцией плеера и улучшенным динамиком. Модели серии F отличаются более интересным дизайном, чем у остальных.

Стоит отметить, что модель Strike F10 по внешнему виду напоминает популярные в 1990-е радиотелефоны. При этом в модели цветной экран, поддержка трех SIM-карт и 40-миллиметровый динамик. Емкость батареи составляет 3600 мАч.

По словам генерального директора компании Владимира Пузанова, главная задача бренда — сделать сотовую связь максимально доступной для всех пользователей.

Напомним, на днях президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий производителей электроники предустанавливать российское программное обеспечение на свои гаджеты, предназначенные для продажи в России.