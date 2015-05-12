Станция Cassini сделала снимок Сатурна и его колец

Об этом сообщает Lenta.ru ссылаясь на сайт НАСА.

Снимок получен станцией 4 февраля 2015 года, когда она находилась на расстоянии 2,5 миллиона километров от планеты. Несмотря на то, что на изображении Сатурн кажется спокойным, в его атмосфере происходят активные движения газовых потоков.

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Так, скорость их перемещения на отдельных участках достигает 1,8 тысячи километра в час. Это связано с тем, что планета не имеет твердой поверхности, которая бы ограничивала ее атмосферу и замедляла ветры в ней.

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Миссия Cassini-Huygens является совместным проектом НАСА и Европейского космического агентства. Ее основная цель — исследование Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана. Для этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004 года он вышел на орбиту Сатурна.

Ранее УНИАН сообщал, что американские и канадские ученые пришли к выводу о возможности зарождения и существования жизни в подлёдном океане на спутнике Сатурна Энцеладе.