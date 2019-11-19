Amazon запустил бесплатный музыкальный стриминг

Amazon предложила модель, которую уже используют стриминговые сервисы Spotify и Deezer, фактически став их прямым конкурентом на рынке аудиостриминга.

Компания Amazon заявила, что все пользователи ее музыкального приложения Amazon Music на iOS и Android в США, Великобритании и Германии смогут бесплатно пользоваться аудиостримингом.

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Взамен пользователи будут время от времени прослушивать аудиорекламные блоки. Ранее такую возможность имели лишь владельцы «умных» колонок Amazon Echo, передает kommersant.

Если пользователь не хочет прослушивать рекламу, ему придется пользоваться платной версией Amazon Music.

Таким образом, Amazon предложила модель, которую уже используют такие ведущие музыкальные стриминговые сервисы, как шведский Spotify или французский Deezer, фактически став их прямым конкурентом на рынке аудиостриминга.

После объявления о запуске бесплатной версии Amazon Music акции Spotify на торгах в Нью-Йорке вчера подешевели на 3%, а сегодня в первые часы торгов - еще на 2,4%.