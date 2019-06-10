Amazon создала "Shazam для одежды"

Пока не ясно, станет ли это приложение популярным, особенно учитывая то, что аналогичные услуги предлагает, например, такой гигант онлайн-моды как Asos.

Компания Amazon создала инструмент на базе искусственного интеллекта под названием StyleSnap, который помогает находить и подбирать под себя одежду по фотографии.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на The Verge.

"Amazon - это гигантская онлайн-площадка, но есть еще один сектор, который ему предстоит сломать: мода. Чтобы проникнуть на этот прибыльный рынок, компания представляет новый инструмент на основе искусственного интеллекта под названием StyleSnap, который поможет покупателям найти одежду для покупки", - отмечается в сообщении.

StyleSnap - это встроенное в смартфон приложение. Чтобы им воспользоваться, нужно сделать снимок или загрузить изображение, а приложение найдет схожие товары на сайте Amazon.

Пока не ясно, станет ли это приложение популярным, особенно учитывая то, что аналогичные услуги предлагает, например, такой гигант онлайн-моды как Asos.

Amazon же пока не доказал, что является "гуру моды".

Стоит также отметить, что в 2017 году Amazon уже запускала камеру с искусственным интеллектом Echo Look, которая давала пользователям рекомендации относительно моды. Однако, как отмечается, программное обеспечение регулярно делал ошибки и был не в состоянии идентифицировать различные наряды на изображениях и давать повторно одни и те же рекомендации.