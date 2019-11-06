Ученые вычислили количество поражений, необходимых для эффективного обучения

Но если переборщить с неудачами, это может только навредить.

Ученые определили то, что они называют процентом необходимых поражений, которые нужно пережить для наиболее эффективного изучения чего-то нового. Свою пропорцию они назвали «правилом 85 процентов». Согласно ему, люди должны терпеть неудачи лишь в 15% попыток. Остальные усилия должны быть успешными.

Как пишет Newsweek, по мнению исследователей, это лучший способ усвоить новую информацию и навыки. Если вызов будет слишком легким, люди не учатся. Если же он слишком тяжелый, у них, скорее всего, опустятся руки и они откажутся от затеи.

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Чтобы определить эту процентную пропорцию, ученые научили компьютеры выполнять простые задания по типу находить различия в закономерностях или читать и сортировать от руки написаны цифры. Они обнаружили, что машина учится быстрее, если она ошибается не более чем в 15% случаев. Изучив имеющиеся исследования процессов обучения у людей и животных вроде обезьян, они обнаружили, что такая пропорция характерна и живым существам. Она дает наилучший результат усвоения нового.

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Главный автор исследования из Университета Аризоны профессор психологии Роберт Уилсон объяснил, что результаты работы его команды подтверждают идею о так называемой «зоне ближайшей сложности». Этот термин уже используется в сфере образования. Однако, новое исследование объясняет это понятие с точки зрения математического обоснования.