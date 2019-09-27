В Facebook произошел сбой

Около 10 минут соцсеть работала через мобильное приложение.

В Facebook произошел технический сбой. Страницы соцсети около 10 минут не открывались в браузере, сообщили пользователи. В то же время, соцсеть работала через мобильное приложение.

Напомним, «Facebook» с пятницы выключила для австралийцев счетчик предпочтений под заметками и следит за их реакцией.

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Ранее противоречивые изменения тестировала платформа Instagram, объясняя такие шаги попыткой уменьшить социальное давление на пользователей. Австралийцы, в частности, теперь могут видеть количество «лайков» только на собственных заметках. В Facebook подчеркивают, что сделали это, чтобы люди смогли сосредоточиться не на количестве предпочтений или реакций, а на качестве их взаимодействия и контента.