Представлены новые Apple Watch (фото, видео)

В часах теперь есть встроенный компас.

Во время презентации компания Apple представила новые Apple Watch. Функции в этих умных часах позволяют следить за здоровьем и занятиями спортом.

Так, дизайн Apple Watch не изменился, но теперь в этих часах всегда "активный" дисплей. При этом они в режиме покоя уменьшают яркость.

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Автономность нового поколения Apple Watch - 18 часов. Также в часах теперь есть встроенный компас.

Apple Watch получит новые цвета: космический серый, золотой и титановый, а также будет версия в керамическом корпусе.

Стоимость Apple Watch Series 5 стартует с $399, а вот Apple Watch Series 3 подешевели до $199.

В компании решили расширить возможности отслеживания здоровья часами и анонсировали три новых приложения. Первое будет следить за здоровьем слуха, еще одно поможет следить за женским здоровьем и отслеживать менструальный цикл, а третье позаботится о вашем сердце.