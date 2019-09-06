У тираннозавра рекса в голове был "кондиционер" - ученые

Ранее считалось, что отверстия в верхней части головы у тираннозавра рекса были заняты мышечной тканью.

У тираннозавра рекса (Tyrannosaurus rex), крупного и активного хищника, был один серьезный недостаток: он сильно перегревался.

Чтобы справляться с этим, у него в черепе имелись два крупных отверстия, которые, как полагают ученые, служили своего рода внутренним "кондиционером", пишет Би-Би-Си.

Ранее считалось, что эти отверстия в верхней части головы были заняты мышечной тканью, однако теперь группа исследователей из США пришла к выводу, что отверстия на самом деле были затянуты сетью кровеносных сосудов.

Давно известно, что крупным животным нужны дополнительные механизмы охлаждения, поскольку в жару их организм может пострадать от перегрева, пишет Би-Би-Си.

Исследователи во главе с Кейси Холлидей из Университета штата Миссури решили применить тепловизоры на ферме по разведению аллигаторов при зоопарке Флориды.

"В дикой природе получить картинку черепа аллигатора весьма сложно, потому что они всегда стараются держаться подальше, а приближаться к ним опасно. А на ферме мы могли делать фотографии и снимать видео сверху вниз через забор", - поясняет Кейси Холлидей.

Так ученые обнаружили, что в черепе у аллигаторов имеются отверстия, заполненные кровеносными сосудами.

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"Температура тела аллигатора зависит от окружающей среды. Мы заметили, что когда становилось холоднее, и аллигаторы пытались согреться, тепловизоры регистрировали большие тепловые пятна в верхней части их черепа, свидетельствующие о повышении температуры тела. Однако по мере того, как днем становилось теплее, эти пятна темнели, как если бы их выключали для снижения температуры", - говорит соавтор исследования Кент Влиет из Флоридского университета.

Изучив окаменелые останки и трехмерные изображения черепа тираннозавра рекса, специалисты обнаружили, что у этих динозавров были похожие отверстия.

В прошлом ученые полагали, что два крупных отверстия в своде черепа вымершего хищника - так называемые дорсотемпоральные фенестры - были заняты мышцами, задействованными в работе челюстей.

Однако, по словам Кейси Холлидей, "было странно наблюдать мышцы, поднимающиеся вверх от челюстей, затем делающие поворот на 90 градусов и продолжающиеся под сводом черепа".

Сегодня, утверждает он, опираясь на исследования аллигаторов и других рептилий, имеется много указаний на то, что в этом месте располагались кровеносные сосуды.

"Нам известно, что у аллигаторов, как и у тираннозавров, имеются отверстия в верхней части черепа, и они заполнены кровеносными сосудами. Однако почему-то на протяжении ста лет мы упорно считали, что у динозавров там должны быть мускулы", - добавляет профессор анатомии Университета Огайо Ларри Уитмер.

"Если вы - активный хищник, а мы думаем, что именно таким и был тираннозавр, вам нужно как-то избавляться от излишнего тепла, а также быстро его получать. И наличие узла капиллярных сосудов в своде черепа обеспечивает таких животных механизмом охлаждения и согревания", - продолжает Холлидей.

Напомним, ранее ученые показали, как выглядел детеныш тираннозавра рекса.