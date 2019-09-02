Первый замглавы ГКАУ Александр Голуб: “Очень важно, чтобы нас услышали, когда речь идет о безопасности участников МКС”

Первый заместитель главы Государственного космического агентства Украины Александр Голуб прокомментировал информацию о том, что миссия человекоподобного робота «Фёдора» была под угрозой срыва.

Ситуация с роботом “Фёдором”, который не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) с первой попытки, в очередной раз напомнила, что гарантийные сроки эксплуатации системы “Курс-пассив” истекли и проблему надо срочно решать. От этого зависит безопасность и обеспечение жизнедеятельности орбитальной станции, которая является совместным проектом 15 стран, включая США, Канаду, Германию, Японию и др.

Такое мнение высказал первый заместитель главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Александр Голуб, комментируя публикации о том, что миссия человекоподобного робота «Фёдора» была под угрозой срыва.

Как сообщалось, “Фёдору” на корабле «Союз МС-14» не удалась автоматически пристыковаться к МКС 24 августа. Но уже 27 августа он успешно воспользовался другим стыковочным узлом, с такой же системой “Курс-пассив”.

Причина сбоя, по словам замглавы ГКАУ, кроется в том, что в космической технике есть стандарты гарантийного срока, которые нельзя нарушать. Не сработавшая система была поставлена в 2008 году, гарантийный срок ее эксплуатации истек в 2018 году. А в следующем году заканчивается гарантийный срок и для второго “Курс-пассива”.

Полноценные системы “Курс-актив” (а не комплектующие, как утверждалось в СМИ) для стыковки пассажирских кораблей “Союз” и грузовых “Прогресс”, а так же “Курс-пассив” на МКС производит ПАО “Элмис” (г. Киев). С 1986 до 2015 года предприятие поставило более 150 комплектов системы “Курс–актив” и 14 комплектов “Курс-пассив”, на которых совершено 160 успешных стыковок, в том числе неоднократных, что говорит о высоком качестве оборудования.

“Безопасность МКС — это безопасность всех стран участников, без нормальной системы стыковки обеспечить ее невозможно. Наш украинский производитель “Курсов” неоднократно говорил о готовности обновить оборудование, о том, что в 2016 году им самостоятельно изготовлен новый “Курс-пассив”. Очень важно, чтобы он был услышан и от кооперации не отказывались безосновательно”, - отметил Голуб.