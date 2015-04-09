Uber запустил сервис для заказа моторикш в Индии

Интернет-сервис по вызову такси Uber запустил в Индии службу UberAuto для заказа моторикш – популярного в этом регионе транспортного средства. Об этом Uber сообщил в своем корпоративном блоге. В отличие от традиционных такси, моторикши-партнеры Uber будут принимать только наличные, передает Lenta.ru.

«Когда дело доходит до поездок Дели, основной вид транспорта здесь – моторикши. Мы признаем историческую и современную ценность мотоколясок в транспортном ландшафте» – заявил в блоге Uber представитель компании Саад Ахмед (Saad Ahmed).

Пользователи UberAuto избавятся от двух проблем с моторикшами – им не будет нужно подзывать коляску взмахом руки у дороги, и им не придется торговаться о цене поездки: система рассчитает ее стоимость автоматически. Поначалу сервис UberAuto будет принимать в Индии только наличные.

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В Индии сервису Uber приходится серьезно приспосабливаться под реалии местного рынка. В феврале компания встроила в свое приложение кнопку SOS для экстренного вызова полиции после того, как один из водителей-партнеров изнасиловал пассажирку. После этой истории компания ужесточила отбор водителей в Индии.